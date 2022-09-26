اتجاهات الموضة في أزياء الخريف بلندن 2022.. «جواكت جلد والبناطيل الواسعة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف تظهر صيحات الموضة الجديدة، وهذا العام شهدت اتجاهات الخريف في لندن عودة لبعض الألوان بقوة منها الاخضر وأيضاً التنورات الطويلة والبناطيل الواسعة، وصنفت بأنها أفضل الأزياء للعام الجديد وفقا لجريدة الجارديان البريطانية، وذلك لأنها تناسب فئات كثيرة من المجتمع كما أنها يمكن الاعتماد عليها كثيراً طوال فترة الخريف.

الأحذية الطويلة

بعدما كانت الأحذية الطويلة الأكثر شيوعاً في الماضي واختفت عادت من جديد لتتصدر اتجاهات الموضة في لندن لخريف 2022، فقد وصلت الأحذية إلى مستوى جديد إذا أنها أصبحت فوق الركبة، مع المعدن في Courrèges والتغطية بجزء مطاطي، ويسيطر عليها اللون الأخضر وهو ما يشكل عودة لهذا اللون بالإضافة إلى تواجده في تصميمات الفساتين أيضا.

الجاكت الجلد الأسود

عادت الجواكت الجلد السميكة لتتصدر موضة الخريف من جديد، كما أنها تناسب الشتاء أيضا ويمكن تنسيقها مع العديد من القطع، من القطع الجلد المميزة أيضا تلك التي عرضتها مصممة الأزياء بوتيجا فينيتا على شكل تنانير جلدية على طراز الحفلة الراقصة فوق التنانير الداخلية الجلدية الضخمة المزينة بأهداب، بينما شوهدت السترة الجلدية لهذا الموسم في سيلين بالتعاون مع بنطلون جلدي متناسق، لإضفاء بريق عال.

اللون البربل الغامق

يعتبر هذا اللون من الألوان متعددة الاستخدامات، بدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكن، والأزرق الملون أو الوردي يبدو رائعًا مقترنًا بألوان متباينة غير متوقعة مثل الأخضر والبرتقالي النابض بالحياة، وهو من الألوان المميزة لهذا الخريف

الكورسية أو المشد

شهدت عودة الخصر المحكم إلى عالم الموضة عودة الكورسيهات من جديد، وأصبحت تعطي طابعا مميزا سواء للفساتين أو غيرها من الملابس الأخرى، أما عن انواعها فقد خلقت الكورسيهات المضمنة صورًا ظلية ضيقة من Sportmax إلى Versace، بينما أعطت Dior وBalmain الكورسيهات مركز الصدارة كألواح معدنية مصبوبة يتم ارتداؤها فوق المظهر.

الفساتين التايجر

لا تنتهي الفساتين التايجر ودائما تعود مرة أخرى في العرض حيث شوهدت طبعة النمر المحايدة الجديدة في عروض ازياء لعلامات ودور مختلفة ولها أكثر من موديل.

مجوهرات التراث

المجوهرات القديمة والمستعملة هي مفتاح هذا الاتجاه اليدوي في لندن، وتتعدد أنواعها وقيمتها التسويقية وفقا للزمن الذي صنعت فيه ومدى عراقتها.

البنطلون الجينز الواسع

يعتبر البنطلون الجينز هو القطعة الرئيسية لهذا الموسم في خريف وشتاء 2022، وتتعدد أنواع الأقمشة له وقد يدخل في تصميمه الجلد مثل الدور الاتيهMatthieu Blazy's Bottega Veneta ، Kimmy K.

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