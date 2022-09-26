ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول البلح يوميا؟.. أضرار صحية جسيمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ثمرات البلح تعد واحدة من المواد الغذائية التي يحرص تناولها الكثير من الأشخاص خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة وأن أكله يعد من السنن النبوية الشريفة، لكن مع التناول اليومي له، قد يتعرض الجسم لبعض الأزمات الصحية التي يغفل عنها العديد من متناوليه.

فوائد تناول البلح

وعلى الرغم من احتواء البلح على نسب عالية من مضادات الأكسدة، إلى جانب العديد من المعادن والفيتامينات، مثل الماغنيسوم، والبوتاسيوم، والحديد، وذلك علاوة على العديد من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم، وغيرهم من الأمور الأخرى، إلا أن الإفراط في تناوله يوميًا قد يحدث العديد من المشاكل الصحية.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول البلح يوميا؟

كشفت الدكتورة إيمان شلبي، خبيرة التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هن»، عن النتائج المترتبة عند تناول البلح يوميًا بشكل مفرط، خاصة مع احتوائه على نسب عالية من سكر الجلوكوز.

وتتمثل هذه النتائج في:

1- رفع مستويات السكر بالدم، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكري.

2- التسبب في زيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ.

3- أما بالنسبة للسيدات الحوامل، فقد يشكل خطرًا على صحتهن، وذلك لتسببه في زيادة انقباضات الرحم.