أضرار يسببها استخدام البلاستيك غير الصحي.. «خطر موجود في كل بيت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تخلو المنازل من المواد البلاستيكية مثل علب التخزين والثلاجة والزجاجات المياه، لكن هل سألنا أنفسنا إذا كان هذا البلاستيك متاح لإعادة استخدامه مرة أخرى أم هو للاستعمال مرة واحدة فقط، معظمنا لا ينتبه لهذا الشيء، كما أن معظم العلب البلاستيكية لا تكون مصنوعة من البلاستيك الصحي الذي يمكن أن يعاد استخدامه، فيضر صحتنا ويؤثر عليها، وفي السطور التالية سنتعرف على أضرار استخدام البلاستيك غير الصحي.

أضرار استهلاك البلاستيك غير الصحي

استهلاك البلاستيك غير الصحي له أضرار عديدة، ذلك حسب ما أوضحته أخصائي التغذية، الدكتورة جيهان الدمرداش لـ«هن»، أن الاعتماد على البلاستيك الذي يحتوي على مادة الإيثيل هكسيل الفثالات يسبب الإصابة بالسرطان، كما أن استخدام المواد البلاستيكية تسبب دخول جزيئاته الصغيرة أجسامنا، وتسبب اضطرابات الغدد الصماء، التي يمكن أن تؤدي إلى الاصابة بالسرطان، وكذلك العيوب الخلقية للجنين، بتسرب الجزيئات البلاستيكية داخل المشيمة، وقمع الجهاز المناعي، ومشاكل النمو لدى الأطفال، وكذلك الإضافات الكيميائية تسبب اضطرابات في النمو العصبي مثل نقص الانتباه وفرط الحركة.

دراسات أثبتت تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة داخل أجسامنا

يؤدي استخدام البلاستيك غير الصحي إلى تسرب جزيئاته الدقيقة داخل الجسم، وذلك حسب ما نشر على موقع ناشيونال جيوغرافيك، أنه في إحدى الاختبارات المعملية ثبت أن الجزيئات البلاستيكية تسبب تلف في الخلايا البشرية وموتها، وكذلك في دراسة أجريت عام 2018 وجد احتواء براز لثمانية أشخاص على المواد البلاستيكية الدقيقة.

كما وثقت دراسة أخرى احتواء مشيمة الأطفال الذين لم يولدوا بعد على المواد البلاستيكية الدقيقة، وأخيرًا في دراسة أجريت على 22 شخصًا صحيًا متبرعًا بالدم أن 17 شخصًا بينهم يحتوي دماؤهم على المواد البلاستيكية الدقيقة.