إليك ما يحدث لجسمك عند الأكل قبل النوم.. «ابعدي عن المحشي واللحوم بالليل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول وجبات غذائية قبل النوم، أي فترة الليل، دون معرفة ما يحدث من أضرار صحية خاصة لو كانت الوجبة دسمة مما يصيب الشخص بآلام في المعدة ومضاعفات أكثر من ذلك؛ وهو ما حذر منه أستاذ علوم الأغذية بالسطور التالية.

وذكر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية لـ«هن»، أن من المفترض أن يتناول الشخص 3 وجبات غذائية خلال اليوم، وبينها السناكس الخفيفة ويجب أن يمتنع عن الأكل بعد الساعة 8 مساء، لتجنب المشاكل الصحية.

ماذا يحدث لجسمك عند الأكل قبل النوم؟

وأجاب أستاذ علوم الأغذية عن سؤال ماذا يحدث لجسمك عند الأكل قبل النوم؟، قائلا إنه يسبب انتفاخا بالمعدة وغازات وآلام، وعدم ارتياح خلال النوم أو النوم بشكل عميق، خاصة في حال كانت الوجبة دسمة.

أستاذ علوم الأغذية: وجبة العشاء لازم تكون خفيفة

وأشار «الحوفي» إلى أن بعض الأشخاص يتناولون الأطعمة الدسمة قبل النوم وتحديدا وقت الفجر، مثل المحشي واللحوم وغيرهما، وهو ما يسبب أضرار للصحة، ومن المفترض أن تكون وجبة العشاء عبارة عن أكلات خفيفة وسهلة الهضم مثل الزبادي والفاكهة والخضار لعدم حدوث عسر هضم.

وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أن الأكلات الدسمة قبل النوم، تجعل الشخص يشعر بإرهاق طوال اليوم عند الاستيقاظ ويحدث صعوبة في عملية الهضم وكسل، وتوتر شديد، بعكس إذا كانت الوجبة الأخيرة الساعة 8 مساء، يكون هناك فرصة للتمشية وسهولة الحركة الدودية للأمعاء، وقدرة الشخص على استكمال يومه بشكل صحي وأداء مهامه.