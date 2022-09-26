أطعمة تساعد طفلك على التركيز خلال يومه الدراسي.. أبرزها البيض والمكسرات

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحرص الأمهات على تقديم وسائل التغذية الصحية السليمة، لمساعدة أطفالهن على التركيز خلال يومهم الدراسي، وسرعة استقبال المعلومات بشكل سليم وصحيح.

مواد غذائية تساعد على التركيز

وخلال يومه الدراسي، يمكن أن يحصل الطالب على العديد من المواد الغذائية الصحية، التي تساهم في تعزيز المخ، وتقوية عملية النشاط والتركيز على مدار اليوم، وهو ما كشفت عنه الدكتورة مريم حمدي، خبيرة التغذية، خلال حديثها لـ«هن».

وتتمثل هذه الأطعمة في:

1- البيض

يحتوي البيض على كميات كبيرة من البروتين، الذي يساعد على عملية التركيز بشكل فعال على مدار اليوم، فمن المهم الحصول عليه خلال وجبة الإفطار.

2- المكسرات

كما تحتوي المكسرات على نسب عالية من «أوميجا 3»، والتي تساهم في تعزيز نشاط المخ.

3- الزبادي اليوناني

يمكن أن يساعد الزبادي اليوناني أيضًا في الحفاظ على خلايا المخ، وجعله في حالة جيدة لإرسال المعلومات وتلقيها.

4- الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين «د»، و«أوميجا 3» أيضًا، والتي تحمي الدماغ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة.

5- الخضروات

تحتوي الخضروات على حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات الصحية إلى جانب مضادات الأكسدة، التي تساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.