الامارات | «لولابالوزا»: الآلاف يحتفلون بانتهاء قيود كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتذب مهرجان الموسيقى «لولابالوزا» آلاف الزوار إلى الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، بعد استراحة فرضتها أزمة كورونا.

واحتفل الجمهور، أول من أمس، مع فنانين مثل فريق ميلكي تشانس، ومغنية الراب ليلى والمغنية زو ويز.

وألغي المهرجان مرتين بسبب وباء كورونا. وتأسس المهرجان الأميركي عام 1991 على يد بيري فاريل، مغني فرقة جين أديكشن.

وفي 2015 احتفل بعرض المهرجان أوروبياً لأول مرة في برلين.

ويقام مهرجان الموسيقى هذا العام في ألمانيا للمرة السادسة.