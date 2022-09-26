الامارات | تذكارات «المخابرات الأميركية» تروي قصصاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أروقة المقر الرئيس للمخابرات المركزية الأميركية في لانجلي بولاية فرجينيا، يكشف متحف الوكالة الذي تم تجديده ومازال مغلقاً أمام الجمهور، عن بعض التذكارات التي رفعت السرية عنها في الآونة الأخيرة وتخص العمليات التي قامت بها وكالة المخابرات منذ تأسيسها قبل 75 عاماً.

وقالت نائب مدير المتحف جانيل نيزيس: «نستخدم تذكاراتنا لرواية قصصنا. إنها طريقة لكي نكون صادقين وشفافين حقاً بشأن وكالة المخابرات المركزية، وهو أمر صعب في بعض الأحيان».