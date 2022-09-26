الامارات | 90 متطوعاً يشاركون في «ملتقى الراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 90 متطوعاً من مركز الشارقة للعمل التطوعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، في فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي خلال دورته الـ22 التي نظمت على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار «حكايات البحار»، واختتمت أخيراً. عمل المتطوعون على تنظيم الملتقى، واستقبال الزوار، ومساعدة طلبة المدارس من الزوار والمشاركين في الورش.

وعبّرت مدير إدارة التلاحم المجتمعي في المركز حصة الحمادي عن سعادتها بإقبال كثيرين على التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطوع، مضيفة أن «المسجلين يزداد عددهم مع الفعاليات، ما يؤكد على اهتمام قطاع عريض ومتنوع من الجمهور، من مختلف الجنسيات، بالعمل التطوعي، وهذا ما نصبو إليه في مركز الشارقة للعمل التطوعي للترويج للعمل التطوعي، لكونه رسالة سامية وإنسانية».

يشار إلى أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي نُظم خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري شارك فيه 160 متخصصاً من 44 دولة، واستقطب الآلاف من الجمهور الذي ينتظره بشغف كل عام.