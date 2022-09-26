الامارات | واعدون يتدربون على الإلقاء في «المدرب الماهر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «المدرب الماهر» في مختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، مستهدفاً الفئة العمرية من 8 - 12 سنة، سعياً لتأهيل الأطفال وإكسابهم مهارات التواصل الفعال، والتقديم والظهور أمام الجمهور.

وتعرف المشاركون الواعدون خلال البرنامج إلى أهم المهارات الأساسية في فن الإلقاء، وتقديم ورش العمل والظهور أمام الجمهور، وكذلك تقنيات استحداث الأفكار الإبداعية والابتكارية أثناء التقديم، والتي تمتزج بين المرح والفائدة والتعلم في آن واحد، وتُسهم في كسر الجمود، وخلق جسر للتفاعل بين المدرب والمتلقي.

كما تعرفوا إلى كيفية إدارة الوقت وتقسيمها أثناء التقديم، وضرورة تنويع الأساليب المتبعة فيها.

واستطاع المشاركون خلال الجانب العملي تطبيق المهارات التي اكتسبوها من خلال استعراض مواهبهم في إعداد الورش والمشاريع الهادفة والعروض التقديمية المختلفة؛ إذ أبدعوا في تقديمها أمام زملائهم