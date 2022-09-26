الامارات | الصين تطلق قمرين جديدين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرين جديدين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الصين أمس الصاروخ الناقل «كوايتشو-1 إيه» لوضع قمرين اصطناعيين في الفضاء. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن القمرين، «شيان-14» و«شيان-15»، أطلقا من مركز «تاي يوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة «شانشي» وسرعان ما دخلا في المدار المحدد سلفاً.
وسيجري استخدام «شيان-14» بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية والتحقق من التقنيات الجديدة، بينما سيوفر «شيان-15» البيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.
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