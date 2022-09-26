الامارات | جديد «دولتشي آند غابانا».. فساتين مزخرفة

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شكرا لقرائتكم خبر عن جديد «دولتشي آند غابانا».. فساتين مزخرفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاونت بيت الأزياء الإيطالي دولتشي آند غابانا مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان في أسبوع الموضة في ميلانو، أول من أمس، مع تقديمه أحدث مجموعاته للملابس النسائية.
وعلى خلفية شاشة عملاقة تعرض مقطعاً مصوراً بالأبيض والأسود لكاردشيان وهي تأكل السباجيتي، ارتدت العارضات فساتين مزخرفة ولامعة أو شفافة.
وارتدت عارضات قلادات كبيرة كتب عليها «كيم» أو «حب».
واختتمت كيم العرض بتحية الجمهور مرتدية فستاناً أسود لامعاً، وتلاها مصمما الأزياء دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا.
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