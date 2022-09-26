الامارات | ألمانيا: معرض «دوكومنتا» في محطة الختام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 100 يوم، اختتمت أمس، فعاليات النسخة الـ15 من معرض «دوكومنتا» الفني في مدينة كاسل الألمانية، أهم معرض دولي للفن الحديث، إلى جانب معرض بينالي البندقية.

واجتذب المعرض العالمي الكثير من الزوار، حتى وإن كان العدد أقل من العدد القياسي لزائري النسخة السابقة من المعرض الذي ينظم كل خمسة أعوام.

من جانبه، قال المدير التنفيذي المؤقت للمعرض، ألكسندر فارنهولتس: «إذا قمنا باستقراء الأعداد الحالية للزوار، فإنه يبدو أن الأعداد ستكون بشكل إجمالي أقل بنحو 15 إلى 20% مقارنة بأعداد الزائرين في النسخة الـ14».

ووصل عدد زوار النسخة الماضية من المعرض، التي أقيمت في 2017، إلى 891 ألفاً و500 شخص، فيما وصل العدد في المقر الثاني للمعرض في أثينا إلى 339 ألف شخص. وأوضح فارنهولتس أن التقديرات تشير إلى أن عدد زوار النسخة الحالية سيراوح بين 710 آلاف و760 ألف شخص. ومن المنتظر أن يعلن المعرض أرقاماً نهائية اليوم.