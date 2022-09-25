كيفية خسارة الوزن في وقت قليل بعد تناول كميات كبيرة من حلاوة المولد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزامنا مع تهافت الناس على شراء حلاوة المولد؛ نظرا لاقتراب موعد المولد النبوي الشريف، هناك الكثير من الأشخاص يتناولون هذه الحلويات حاليا، قبل بداية الاحتفالات، ما يعرض البعض لزيادة في الوزن خلال أيام قليلة، ويجعلهم يبحثون عن كيفية خسارة هذا الوزن المكتسب في فترة قصيرة.

ويقدم محمد عبدالله، مدرب رياضي وخبير تغذية، عبر «هن»، أنظمة لأكل صحي، يساعد الشخص على فقدان الوزن في فترة قليلة، بعد زيادة الوزن بسبب تناول كميات كبيرة من حلاوة المولد.

أنظمة دايت بعد حلاوة المولد

رجيم منخفض الكاربوهيدرات

- يمكن اتباع نظام الرجيم المنخفض الكاربوهيدرات، كونه من الطرق السريعة في التخلص من زيادة الوزن، وذلك لا يعني منع الكاربوهيدرات بل يمكن تناولها من مصادر صحية، مثل الحبوب الكاملة من الخبز الأسمر أو المكرونة البني أو الأرز الأسمر وفيما يلي جدول النظام.

وجبة الفطار

بيض مسلوق أو مقلي بالزيت الزيتون مع 3 ملاعق سبانخ مسلوقة بالبخار أو مطبوخة مع 1 بطاطا مشوية.

وجبة الغذاء

شريحة من صدور الدجاج المشوية مع طبق سلطة وثمرة أفوكادو.

وجبة العشاء

شريحة من السمك الفيلية مشوي مع شرائح الجزر والفاصوليا المشوحة بنصف ملعقة زيت زيتون وكوب من الزبادي.

رجيم البروتين والخضار والفواكة

ويمكن اتباع نظام آخر لفقدان الوزن المكتسب بسبب حلاوة المولد، من خلال رجيم البروتين ويكون الاعتماد فيه على البروتين في كل وجبة أساسية، وهو يساعد على الشبع لمدة طويلة.

وجبة الفطار

يكون الفطار عبارة عن 2 بيضة و2 بياض بيضة مع 2 ملعقة جبن فيتا قليلة الدسم و¼ كوب سبانخ مسلوقة وشريحة خبز أسمر.

وجبة الغذاء

5 ملاعق كبيرة حساء البصل أو الطماطم مع علبة تونة أو شريحة سمك مشوي مع سلطة مكونة من الطماطم والخس مع شريحة خبز أسمر.

وجبة العشاء

شريحة كبيرة من صدور الدجاج وتتبيلها بفص ثوم وملعقة عصير ليمون، وتسويتها داخل كيس حراري.