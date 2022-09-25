6 أبراج للرجال تتوافق مع صاحبة «الميزان».. هل أنت منها؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يوافق هذه الأيام مواليد الميزان، وهو برج هوائي أي رمز للتفكير، ومن صفات صاحبته أنها دائما تحاول التوازن بين القلب والعقل، ولا يعني ذلك أنها تلغي قلبها بحسب وصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إلا أنه يجب أن يكون الاثنين على اتفاق مع بعضهما.

وصاحبة برج الميزان لا تستطع الحب بدون موافقة العقل، وكوكبها فينوس أي إله الجمال والحب ما يجعلها محبة للجمال، وفي الغالب لديها حس فني وتحب التناسق وتتصف بالباقة والصبر والسلام، ما يجعلها تسامح كثيرا، لكن إذا وصلت لمرحلة معينة من الظلم يمكن أن تثور وتكون مرعبة، وفقا لخبيرة الأبراج.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أبراج رجال تتوافق مع صاحبة برج الميزان في شهر ميلادها.

أبراج رجال تتوافق مع امرأة برج الميزان

رجل برج الدلو

رجال برج الدلو يتوافقان مع بنات برج الميزان، لأن لديهم المبادئ ذاتها التي يمكن أن تجمعهم في حياة هادئة وإيمان بالحق والخير والمساواة والعدل وأهم شيء «الإنسانية» تكون أفضل.

وتوضح عبير: «والاتنين أبراج هوائية فبيستخدمه العقل، فطريقتهم واحدة في التفكير وتحليل الأمور ورجل الدلو يحب المنطق واللي يقنعه بالمنطق وصاحبة الميزان تعرف تعمل ده، ودي تعتبر أنجح علاقة لمرأة الميزان».

رجل برج الميزان

يجمعهما أيضا المبادئ ذاتها وحالة الدقة في العمل، والحياة تكون فيها انسجام وجمال وهدوء وسلام وهو ما يمكن تحقيقه سويا إلى حد كبير، تقول خبيرة الأبراج: «إلا بقى لو وقع ظلم بطريقة ما ده اللي ممكن يعمل مشكلة لكن في الغالب المبادئ واحدة».

رجل برج الجوزاء

رجل الجوزاء إلى حد كبير يتوافق مع صاحبة برج الميزان بسبب المستوى الفكري، وهو شخص يحب الجدال والمرأة الذكية والمتجددة في التفكير، وهو ما يتوافر في فتاة الميزان، كما أنه شخص يتصف بالشك، وهي شخصية مستقيمة ما يجعله دائما في اطمئنان اتجاهها.

وأشارت خبيرة الأبراج إلى مشكلة بينهما: «هو محب للسخرية جدا، وطريقته في الحياة ساخرة، وسيدة الميزان حساسة ومتحبش حد يتريق عليها، فلازم يبقى منتبه للنقطة دي».

رجل برج الأسد

صاحب برج الأسد يجذب انتباه فتاة برج الميزان رغم أنه يمكن أن تكون العلاقة ليس رائعة بينهما إلا أنه يميل لها كون مظهرها شديد الأنوثة وهو الملك، حسب وصف عبير، يريد شريكة الحياة تكون أنيقة وتكمل مظهره الملكي: «لكن ممكن يحصل خلاف لأن هي بتحب العدل وهو طماع عايز نصيب الأسد ياخد وميديش، لكن الست الميزان عايزة عدل».

رجل برج القوس

يمكن لصاحبة برج الميزان، أن تجعل رجل القوس مطمئن، كونه شخص يتصف بالشك وهي مستقيمة، ومع مرور الوقت يمكن أن يثق بها لكن هي يمكن أن تفقد ثقتها فيه: «لأنه بيضيع الثقة فيه عشان هو مش مستقيم، ولسانه جارح بسبب صراحته، وممكن يبقى ناقد قاسي فده يجرحها وكمان روح سخرية فده يخليها متستحملش كتير».

رجل برج العذراء

يمكن أن يحدث توافق بين رجل العذراء وامرأة الميزان على مستوى العقل والتفكير والدقة في الأمور الحياتية: «وهما بيحبوا النظام والدقة وده بيريحهم وبيحبوا الجدال فالعلاقة مش مملة وفيها تبادل فكري».