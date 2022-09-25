لهذا السبب.. لا تعصر الليمون على الأطعمة والمشروبات الساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر الليمون من الأضافات المحببة لدى العديد من الأشخاص في الأطعمة والمشروبات، حيث يعطيهم مذاقًا لذيذًا، خاصًة لمحبي الحمضيات، ولكن يجهل الكثير خطورة إضافة الليمون على الأشياء الساخنة.

فوائد إضافة الليمون إلى الأطعمة والمشروبات

يعتبر تقطيع الليمون، أو عصره من أسهل الطرق لإضافته في الأطعمة والمشروبات، و لكن يعتقد خبراء الطهي وكذلك خبراء الصحة أن إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة يؤثر بالسلب على الصحة، قد يبدو هذا غريبًا للبعض، نظرًا لاحتواء الليمون على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الحيوية، التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، والحفاظ على صحة الجلد، وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى فاعليته في فقدان الوزن، ولكن ما التأثير الناتج عن إضافته على الأطعمة والمشروبات الساخنة؟

تأثير الليمون على الأطعمة والمشروبات الساخنة

عادة لا تكتمل العديد من الأطعمة والمشروبات دون إضافة بعض النكهات التي تجعل المذاق لذيذ أكثر، وبرغم النكهة الشهية التي يوفرها الليمون، ولكن إضافة فيتامين سي إلى السخونة يتسبب في تقليل القيمة الغذائية للطعام وفيتامين سي الموجود في الليمون بشكل كبير، ويرتبط ذلك بحساسيته العالية تجاه الحرارة، لذا يفضل إضافتها عندما ينتهي البخار الخارج من الأطعمة والمشروبات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timeofindia.

كما يرتبط السبب أيضًا بأن التعرض للحرارة يخفف من المغذيات في فيتامين سي وقيمته الغذائية، نظرًا لوجود حمض الأسكوربيك في فيتامين سي الموجود بالليمون، والذي يستجيب لدرجة الحرارة، وسرعان ما يتحلل ويقلل من فعاليته.

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