مليئة بالنقود.. لصوص خلعوا ماكينة الـ ATM كاملة وهربوا.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين فروا مع جهاز الصراف الآلي الذي يحتوي على أكثر من 12 ألف دولار أي مايقارب 235 ألف جنية مصري، بعد اقتلاعها في ساواي مادهوبور بولاية راجاستان بالهند.

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع مساء الأربعاء في ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الدولة الهندي في قرية سارسونب، إن الأوغاد هربوا من المكان مع جهاز الصراف الآلي بالنقود، وتم تسجيل قضية بشأن شكوى إدارة البنك في مركز شرطة شوث كا باروارا، و يجرى حاليًا فحص لقطات كاميرات المراقبة المثبتة في البنك لتعقب اللصوص.

وكان قد قع حادث مماثل في 10 سبتمبر عندما قام لصوص مجهولون بربط جهاز صراف آلي بمركبة، واقتلاعها من جذورها، وتفكيكها نقدًا بما يقرب من 36 ألف دولار، في منطقة Jurhera في منطقة Bharatpur، بالهند.

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