انتشال "الطفلة المعجزة" من تحت الأنقاض حيًة بعد 30 ساعة - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ليس من السهل على أي شخص أن يهرب سالماً بعد أن حُوصر في أنقاض مبنى منهار لأكثر من يوم، لكن المعجزات تحدث، حدث ذلك في حالة طفلة تبلغ من العمر 4 أشهر، يدعى ملك.

انتشال رضيعة من تحت الأنقاض على قيد الحياة بعد 30 ساعة، من انهيار مبنى في جبل اللويبدة بوسط عمّان عاصمة الأردن، مكون من 4 طوابق في الأردن، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وفقًا لموقع "indiatimes"، يُظهر مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت، رجال الإنقاذ وهم يأخذون الطفلة ملك إلى بر الأمان بعد إخراجها من تحت الأنقاض.

إضافة إلى ذلك، أنها كانت مغطاة بالغبار، لكنها لم تصب بأي ضرر أو أذي.

ومنذ الإنقاذ، أُطلق عليها لقب "أيقونة الأمل والحياة"، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لإجراء فحص شامل.

وقد تركت والدة ملك ابنتها مع صديقة في "قبو" المبنى، حيث كان عليها تسليم طلب من شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها، بعد بضع دقائق، انهار المبني.

والقبو هو بناء تحت الأرض مُعْتدِل البرودة لا يتأثَّر بالحرارة صيفًا، تُحفَظ فيه المُؤَن والفواكه.

وأشار الخبراء أن الطفلة نجت، لأنها كانت في القبو، وليس في الطوابق العليا.

وقالت الأم لوكالة فرانس برس: "كان لدي شعور داخلي بأنها على قيد الحياة، وطمأنني زوجي بأنها تنتظرنا".

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