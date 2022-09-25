ياسمين صبري تثير الجدل بساعة مرصعة بالألماس والذهب.. لن تتوقع ثمنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آلاء نبيل

تعشق ياسمين صبري ارتداء الساعات الفاخرة، إذ أن لديها مجموعة واسعة من التصميمات المتنوعة من توقيع أشهر الماركات، لعل أبرزها "ماركة كارتير" الشهيرة.

وتحرص ياسمين صبري مع كل إطلالة، على أن تختار ساعة مميزة ضمن مجوهراتها لتكمل بها أناقتها.

ونشرت ياسمين صبري، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، خطفت بها الأنظار، حيث ظهرت مرتدية ساعة يد من ماركة cartier.

وبالبحث في الموقع الرسمي لماركة cartier، تبين أن سعر الساعة 44200 دولار، ما يعادل 861458 جنيه مصري.

وتبين أن الساعة من الذهب الأصفر، ومرصعة بـ40 ماسة، قطع بريانت، بإجمالي 0.24 قيراط، ذهب أصفر 750/1000 رأس النمر، ومقاومة للماء.

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول