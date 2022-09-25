هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "المفتقة".. وحقيقة علاقتها بزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر المفتقة من الحلوي الشعبية المفضلة لدى كثير من الأشخاص، وتتكون من العسل الأسود، والحلبة، والسمسم.

توضح الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن هذه الحلوي ترتبط بزيادة الوزن بصورة طبيعية، إذ أنها الحل السريع لكثير ممن يعانون من النحافة، نظرًا لأنها تعمل كفاتح للشهية.

إضافة إلى ذلك، تعتبر مصدرًا جيدًا للأشخاص اللذين يعانون من الأنيميا.

أضرار الإفراط في تناولها:

- يؤدي استهلاكها بصورة خاطئة إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة، وذلك لاحتوائها على مزيد من السعرات الحرارية.

- كونه غنية بنسبة عالية من السكريات، لذا تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- يوصي أيضًا مرضي الأنسولين استهلاكها، لأنها تشكل خطرًا على صحتهم.

ينصح بتناول ملعقة صغيرة فقط، لمن يعانون من السمنة ومرضي السكري، تجنبًا لتفاقم المضاعفات.

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