لسبب غريب.. شركة صينية تضع كاميرات في الحمامات لمراقبة موظفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لجأت إحدى الشركات، منذ عدة أشهر، في الصين، إلى تصرف غريب تجاه العاملين من أجل مراقبتهم.

وقامت شركة تكنولوجيا صينية، في شيامن بمقاطعة فوجيان، بتركيب كاميرات فوق حمامات الموظفين لمراقبة استخدام الهاتف أثناء فترات الراحة في المرحاض، وفق ما أورد موقع " odditycentral".

وانتشرت الصورة المأخوذة من كاميرات الحمام على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية موخرا، على نطاق واسع.

ولم يمض وقت طويل حتى تعرف شخص ما على الخلفية كحمام شركة في شيامن، وهي مملوكة للدولة، ومتخصصة في إنتاج بطاريات الليثيوم.

كما تضمنت الصور المتداولة على شبكة الإنترنت "إجراءات تصحيحية" مزعومة من إدارة الموارد البشرية، ويشير الموقع إلى فصل اثنين من الموظفين، ومعاقبة الثالث، وخفض معدل أدائهم الشهري إلى الصفر.

وبعد أن انتشرت الصور على نطاق واسع، بدأت وكالات الأنباء في الاتصال بالشركة للتوضيح، لتخرج ببيان تقر فيه بأن الصور المسربة قد تم تسجيلها بواسطة نظام المراقبة الخاص بها، مضيفة أن الكاميرات تم تركيبها هذا العام فقط لغرض مراقبة المدخنين في مرحاض الشركة.

وقد يبدو هذا الأمر صحيحا، خاصة أن اثنين من الأشخاص في الصور يبدو أنهما يحملان سجائر في أيديهم ولكن، كانوا يستخدمون هواتفهم الذكية أيضًا.

وبغض النظرعن دوافع الشركة بالنسبة للغالبية العظمى من الجمهور، كان تركيب كاميرات المراقبة في المراحيض أمرًا غير مقبول بكل بساطة.

وأثيرت تقارير حول فتح تحقيق في القضية، لكن الخبراء القانونيين يدعون أن الشركة بحاجة إلى أن تخضع للمساءلة، بالإضافة إلى إن تركيب الكاميرات في أماكن غير عامة في الحمامات ينتهك بشكل خطير خصوصية الموظفين.

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