خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة الزمالك وإيليكت التشادي.. من الفائز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية، أمام نظيره إليكت التشادي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفارس الأبيض، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز الزمالك في مواجهة الذهاب أمام نظيره التشادي، بهدفين دون رد، وبات في حاجة للتعادل فقط من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل في البطولة.

وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على حقوق بث وإذاعة مباراة العودة أمام إيليكت التشادي، في إياب دور الـ64، والتي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتواصل الخليج 365 مع خبير الأبراج، محمد صبحي، ليكشف لنا توقعات المباراة، حيث أشار إلى أن اللقاء سيشهد بعض التغييرات من قبل المدير الفني لنادي الزمالك وإراحة بعض اللاعبين وتغيير خططي.

وأضاف صبحي: "سيكون هناك اندفاع من الفريق المنافس، لكن الزمالك سيسيطر ويستحوذ على اللقاء، وسيكون هناك لعب بأريحية".

كما أشار خبير التوقعات، إلى أن الزمالك سيسجل أهدافا ممتعة، رغم أن بعض اللاعبين لن يكونوا في مستواهم، ولكن دون تاثير سلبي على مجريات المباراة".

وعن النتيجة، كشف خبير الأبراج أن اللقاء سيكون لصالح فريق الزمالك، وقد نشهد عدد كبير من الأهداف.

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