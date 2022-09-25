احذر.. علامات تظهر على يديك تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتطور مرض السكري من النوع 2 عندما تكون الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم. ما هي العلامات الموجودة في اليدين، والتي قد تشير إلى إصابتك بهذه الحالة؟

وفقًا لموقع "express"، يحدث الاعتلال العصبي السكري عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب.

أن اعتلال العصب الأحادي (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي البؤري) يشير إلى تلف عصب معين.

على سبيل المثال، يعد التنميل أو الوخز في اليدين (أو الأصابع، باستثناء الخنصر) علامة على اعتلال العصب الأحادي، ومرض السكري من النوع 2.

تشمل الحالات الأخرى من اعتلال العصب الأحادي ضعف اليد، ما قد يتسبب في سقوط الأشياء.

والاعتلال العصبي قد يؤثر على ما يصل إلى 50 % من مرضى السكري.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي اعتلال العصب الأحادي إلى صعوبة في التركيز, أو ازدواج الرؤية, الشعور بالألم خلف عين واحدة.

كما قد تؤدي الآثار الجانبية لمرض السكري إلى حدوث شلل في جانب واحد من الوجه (شلل بيل).

من الممكن أن يكون لديك أكثر من نوع من الاعتلال العصبي، اعتمادًا على الأعصاب المصابة.

- الاعتلال العصبي المحيطي:

أكثر أنواع الاعتلال العصبي شيوعًا هو الاعتلال العصبي المحيطي (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي المحيطي المتماثل القاصي).

عادة ما تتفاقم أعراض هذه المضاعفات لمرض السكري في الليل، وتميل إلى التأثير على القدمين والساقين أولاً.

تشمل الأعراض: التنميل، أو انخفاض القدرة على الشعور بالألم، أو تغيرات في درجة الحرارة.

تشمل الأعراض الأخرى الوخز أو الإحساس بالحرقان وآلام أو تشنجات حادة ومشاكل في القدم، والإصابة بالقرحة، والعدوى، وآلامًا في العظام أو المفاصل.

- اعتلال الأعصاب القريب:

يؤثر الاعتلال العصبي القريب، المعروف أيضًا باسم (الضمور السكري)، على الأعصاب في الفخذين أو الوركين أو الأرداف أو الساقين.

قد يشعر المصاب بألم شديد في إحدى تلك المناطق، وقد يعاني الشخص من آلام شديدة في المعدة أيضًا.

قد يكون هناك تقلص في عضلات الفخذ، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من هذا التأثير أن يجدوا صعوبة في النهوض من وضعية الجلوس.

لذا، من الضروي الذهاب إلى الطبيب المختص, لتلقي العلاج المناسب, وإجراء الفحوصات الطبية.

من المرجح أن يطلب طبيبك عينة بول وسيقوم بترتيب فحص دم للتحقق من مستويات السكر في الدم.

إذا تم تأكيد مرض السكري من النوع 2 ، فسوف يناقش الطبيب ماهية الحالة ، وتعديلات نمط الحياة التي يجب إجراؤها والأدوية التي يمكنك تناولها.

من هذه النقطة فصاعدًا ، سيتم إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من أنك تتحكم في مرض السكري لديك.

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