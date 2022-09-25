أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال.. مؤشر للإصابة بمرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

في بعض الأحيان تظهر على الطفل بعض العلامات المفاجئة أسفل الجلد التي تشبه الكدمات، وسرعان ما تثير خوف وقلق الأمهات بشأن صغارهن، لذلك يكثر البحث عن أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال.

أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال

تعود أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال لعدة أمور، يأتي من بينها، الإصابة باضطراب المناعة الذاتية، وهو ما يعني أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى ظهور نقاط أرجوانية اللون صغيرة تحت الجلد، أو الإصابة بالهيموفيليا، وذلك حسب ما كشف موقع verywellhealth العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

طبيب يكشف عن أسباب ظهور الكدمات عند الأطفال

فيما أرجع الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال، إلى احتمالية نقص الصفائح الدموية، ويجب على الأم توخي الحذر ومتابعة حالة صغيرها في هذه الحالة.

وتابع استشاري طب الأطفال، أن نقص الصفائح الدموية، يعد من أهم أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم عند الأطفال، لذلك يجب ضرورة إجراء الطفل تحليل صورة دم كاملة، وتحليل لعد الصفائح الدموية داخل الجسم، وذلك حتى لا يتعرض لحدوث نزيف بأماكن أخرى بجسده قد تصل إلى المخ: «لازم تراقبي نزيفه وظهور النقط دي، عشان مايحصلوش نزيف في المخ».