المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. 8 سنوات من الإنجازات غير المسبوقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعوام طويلة عاشتها المرأة في عصرها الذهبي بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي امتدت لـ8 سنوات، حققت خلالها العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي وصلت بها لأعلى المناصب بحصولها على أفضل فرص التمكين بالمجالات والهيئات المختلفة.

وعلى هذا النحو، يستعرض «هن» خلال السطور الآتية، أبرز المناصب التي حصلت عليها المرأة وبلغتها على مدار الـ8 أعوام الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1- مستشار الرئيس للأمن القومي

كانت هذه هي المرة الأولى لبلوغ امرأة هذا المنصب المهم، والذي تولت قيادته الدكتورة فايزة أبو النجا، وذلك بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون هي أول سيدة تتولى منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.

2- التعيين بالقضاء

وفي يوم الثامن من مارس خلال هذا العام، جاء قرار رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة لتولي المناصب في النيابة العامة ومجلس الدولة، ومن تم البدء في قبول طلبات التعيين لعدد من عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدراية.

كما أنه ولأول مرة، وصلت المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، حيث جاء قرار السيد الرئيس بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، بدرجات متباينة ما بين المستشار المساعد والنائب وغيرهم.

3- المناصب القيادية المختلفة

كما تولت المرأة العديد من المناصب القيادية المهمة بعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، ما بين الوزارات، والمنصات الرقمية وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، والتي استطاعت خلالها إثبات كفاءتها وتميزها بجدارة.

4- نائبا لمحافظ البنك المركزي

منصب رفيع آخر بلغته المرأة للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي، وذلك بعدما تولت السيدة لبنى هلال، منصب نائب محافظ البنك المركزي.

5- القبة البرلمانية

أما عن الوصول للقبة البرلمانية، فقد حصلت المرأة على 164 مكانًا تحت قبة البرلمان، حيث وصلت نسبة تواجدها إلى 27% والتي لم تحدث من قبل في التاريخ المصري.