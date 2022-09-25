رجل ينفق ملايين ويسافر إلى 91 دولة بحثًا عن أسوأ مرحاض عام في العالم- ما قصته ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أنفق بلوجر بريطاني 150 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3 ملايين جنيهًا، وسافر إلى 75 ألف ميل (1.2 ألف كيلومتر) إلى أكثر من90 دولة، وذلك للعثور على أسوأ مرحاض في العالم.

قرر جراهام أسكي، الذي يبلغ من العمر 58 سنة، القيام برحلة حول العالم للعثور على أكثر المراحيض إثارة للاشمئزاز.

ووفقًا لموقع "indy100"، زار أسكي 91 دولة واكتشف مرحاض يسمي " الحمام الطاجيكي"، الذي أُطًلق عليه "حفرة الجحيم المثالية"، وهو عبارة عن خيمة سيئة ذات جدران تتضاعف مثل دورة المياه.

ويقع "أسوأ مرحاض عام في العالم" في منطقة آيني في طاجيكستان، آسيا الوسطي، على الحافة الغربية لنهر بامير.

يقول جراهام: " هو مرحاض حقير للغاية لدرجة أن السكان المحليين يرفضون استخدامه إلا إذا كانوا يائسين تمامًا".

وتابع: "إن أكثر الأشياء اشمئزازًا على الإطلاق هو ​​أن جدرانه المصنوعة من القماش، تُستخدم كورق تواليت مشترك بين الجميع،

كما أن الأحواض مليئة بالبول، وأحواض الاستحمام تُستخدم على ما يبدو كمستنقعات".

وأضاف: "لجعل الأمور أسوأ، يوجد حفرة بعمق 5 أقدام في الأرض، وأي شخص يرغب في استخدامها، يجب أن يكون مستعدًا للقرفصاء" . "

" كما هناك أيضًا خطر لدغات الثعابين القاتلة والجرذان، التي توجد منازلها في الصخور القريبة لهذا المرحاض"، وفقًا لما ذكره جراهام.

زار الرجل المئات من المراحيض العامة في 6 قارات، وذلك قبل اكتشافه "الحمام الطاجيكي" بأنه الأسوأ على الإطلاق.

بدأ حب وشغف جراهام الغريب بالمراحيض العامة، وخاصةً أسوأ مرحاض في العالم، في أول عطلة له في المغرب.

لقد صور فقط الجزء الخارجي من أسوأ المراحيض التي زارها لتجنب متابعيه رؤية المحتوي "المسبب للقيء والغثيان".

أصبحت منشوراته الفريدة حول الأجزاء الفقيرة من العالم شائعة جدًا، لدرجة أنه قرر تجميع أفضل 36 منشورًا في شكل كتاب.

يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية التي يشكلها الصرف الصحي السيء.

قال أسكي: " أنهم من أكثر الأماكن قسوة على وجه الأرض، وقضاء دقيقة واحدة داخل أي منها، لن يكون من الممكن تصوره إلا في أسوأ الظروف".

وأضاف أيضًا البلوجر الذي يعيش في برايتون، جنوب شرق بريطانيا: "بينما سيجد القراء بلا شك هذه المراحيض العامة مزعجة للغاية، يجب أن نفهم أنها تمثل مخاطر صحية كبيرة، والتي يمكن تقليلها بشكل كبير من خلال دعم الجمعيات الخيرية".

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