تظهر عند الاستيقاظ.. 3 علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بـ نوبة قلبية صامتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحدث النوبات القلبية في أغلب الأحيان بالطريقة المعتادة، حيث يشعر المريض بـ ألم شديد في صدره.

ولكن يمكن أن تحدث نوبة قلبية بعلامات غير واضحة، وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة.

وهناك بعض العلامات التي تنذر بنوبة قلبية صامتة، والتي تحدث بشكل خاص في الصباح عند الاستيقاظ، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

التعرق:

إذا كانت الشرايين مسدودة، فسيتعين على قلبك أن يعمل بجهد أكبر مع مزيد من الضغط لدفع الدم في جميع أنحاء جسمك.

وعندما يحدث مثل هذا الجهد الإضافي، يتعرق جسمك أكثر للحفاظ على انخفاض درجة حرارة جسمك، وفي حالة تعرضك للتعرق أو رطوبة الجلد عند الاستيقاظ في الصباح أو في منتصف الليل، يجب عليك استشارة الطبيب فورا.

الشعور بالغثيان:

قد تعاني أيضًا من عسر هضم خفيف ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي قبل الإصابة بنوبة قلبية، ومن المرجح أن يتجاهل كبار السن الذين هم عادة أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي.

وتظهر علامات النوبة القلبية هذه على أنها حرقة في المعدة أو أي مشكلة أخرى متعلقة بالطعام.

القيء:

قد يكون القيء مصحوبًا أيضًا بألم في المعدة، وعندما تتقيأ تندفع محتويات معدتك إلى الأعلى عبر أنبوب الطعام وتخرج من الفم.

وغالبًا ما يتجاهل الأشخاص هذه العلامات باعتبارها أعراضًا للإنفلونزا، ومع ذلك، حتى لو كان الأمر مشابهًا، انتبه لجسمك.

علامات عامة أخرى لنوبة قلبية:

بعض العلامات الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هي ألم الصدر أو الانزعاج الذي يحدث فجأة ولا يزول، والشعور بالضغط أو الضيق أو ثقل في الصدر.

ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم يمكن أن ينتشر إلى الذراع اليسرى أو الذراع اليمنى أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، وقد يكون الشعور بالدوخة أو ضيق التنفس من علامات النوبة القلبية.

كيفية الاستجابة للنوبة القلبية:

عند التعرض لنوبة قلبية، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو استدعاء سيارة إسعاف على الفور، وتعتبر هذه خطوة مهمة يجب اتباعها حتى لو لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانت أعراضك تشير إلى نوبة قلبية أم لا.

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