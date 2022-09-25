لايف ستايل

العثور على ألواح شوكولاتة عمرها 122 عاما.. سعرها آلاف الجنيهات وهذه قصتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علبة الشوكولاتة

تعد الشوكولاتة واحدة من أنواع الحلوى الشائعة على مستوى العالم، إذ يعشق تناولها الملايين من الأشخاص، ومن المتعارف عليه أن صلاحية الشوكولاتة بأنواعها المختلفة تنتهي بعد حوالي 3 سنوات كحد أقصى، ومع ذلك فإنه تم العثور مؤخرًا، عن علبة لتلك الحلوى المميزة، تم صنعها قبل 122 عامًا، وهو ما أثار دهشة مكتشفيها.

dc49d38b48.jpg

تفاصيل العثور على علبة الشوكولاتة النادرة 

ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإنه تم العثور على العُلبة الخاصة بقطع الشوكولاتة النادرة، داخل صندوق للخردة بمدينة لينكولنشاير شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث تم الكشف عن عمرها الذي يعود لعام 1899 بعهد الملكة فيكتوريا جدة الملكة إليزابيث الثانية.

وسرعان ما تم عرض الصندوق الصغير الخاص بالشوكولاتة النادرة بمزاد علني، حيث تم شراؤها من قبل أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 11 ألف جنيه مصري.

14bc122ea8.jpg

تاريخ تصنيع الشوكولاتة النادرة 

ويعود تاريخ الشوكولاتة التي تم العثور عليها واعتمادها كقطعة أثرية تاريخية، إلى حرب اليوبر التي وقعت بين المستعمرين البريطانيين وأحفاد المستعمرين الهولنديين الأصليين، في جنوب القارة الأفريقية، بين عامي 1899- 1902، والتي قررت خلالها الملكة فيكتوريا، إرسال علب الشوكولاتة إلى قواتها البريطانية، وفي ذلك الوقت، كان هذا مثيرًا للجدل، حيث كانت شركات الشوكولاتة الرئيسية مملوكة من قبل الكويكرز، الذين كانوا من دعاة السلام ومعارضين الحرب.

وظهرت العلبة الخاصة بالشوكولاتة وهي مزينة بصورة للملكة فيكتوريا، وشعارها في ذلك الوقت، مع عبارة «جنوب أفريقيا 1900»، ويأتي السبب في ندرة هذه العلب هو أنها ما تزال تحتوي على الشوكولاتة بداخلها.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا