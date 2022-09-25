مضيفة تكشف عن خطأ المسافرين عند وضع الحقائب في الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت مضيفة جوية خطأ بعض الركاب عند تخزين أمتعتهم على متن الطائرات.

وحسب مضيفة الطيران هيذر بول فإن الركاب يجهلون طريقة التخزين الصحيحة، وفقًا لما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وأضافت هيذر، أن أفضل طريقة "وضعها على جانبها وليس بشكل مسطح. ما يتيح المزيد من المساحة للآخرين لوضع حقائبهم وأمتعتهم".

وتوصي هيذر بتجنب وضع حقائب اليد أو السترات في الخزائن العلوية، بل على الأرض أسفل المقعد وفق ديلي ستار البريطانية.

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