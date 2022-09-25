فقرات عن التغيرات المناخية يقدمها أطفال ببرنامج «8 الصبح».. وداليا أشرف: نهدف لبناء الإنسان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردود فعل واسعة حول استعداد المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضي، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، فهو واحد من أهم وأكبر الإنجازات الإعلامية التي تبرهن على مدى أهمية تكوين وبناء ونشأة الطفل، والتي تقوم به «المتحدة» من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت بالفعل فقرات للأطفال في برنامج «٨ الصبح» المُذاع على DMC، التي تقدمها الإعلامية داليا أشرف، مستهدفة في سلسلة حلقات متنوعة العديد من المواضيع الخاصة ببناء شخصية الطفل، ودمجه بالمجتمع، فضلا عن توعيته الصحية وإبراز مواهبه الفنية والرياضية، وقدرته على المحاورة أيضًا.

توعية الطفل بتغير المناخ

وفي إطار مشروع محتوى الأطفال الأكبر والأبرز، وبالتوازي مع Cop27، من المُقرر أن يظهر الأطفال بفقرات خاصة ومتنوعة ببرنامج «٨ الصبح» المُذاع على DMC، من خلال سلسلة حلقات مختلفة نقاشية، عن توعية الطفل بتغير المناخ، يقدمها الأطفال بأنفسهم من خلال محاورتهم للضيوف المعنية بملف المناخ، وفقًا لما أعلنته الإعلامية داليا أشرف لـ«هُن»: «ده جديد 8 الصبح، هنسمع لأفكارهم وحلولهم المبتكرة وهيحاوروا مسؤولين وخبراء، وهيقدموا رسومات تعبر عن القضية وحلولها وطبعًا ده بعد معرفتهم ودراستهم الكاملة بتغير المناخ وآثاره على البيئة، والإنسان، والحيوانات، والنباتات، والحياة البحرية، وتقديم حلول من وجهة نظرهم».

8 الصبح جعل من الأطفال محاورين

وأكدت داليا أشرف، المذيعة ببرنامج 8 الصبح، على فضائية dmc، أنها منحت الأطفال الفرصة منذ أكثر من عام، لأول مرة في البرامج، بأن يكونوا هم المحاورين وليس الضيوف: «أطفال كتير عندهم الموهبة وده اللي القائمين على البرنامج في dmc سمحوا بيه ليهم، إنهم يختاروا مواضيع مختلفة تهم الأطفال، ويحطوا بالفعل ليه زاوية وأسئلة حوارية، ويحاوروا هما الضيوف ويطلعوا بمعلومة تفيدهم وتفيد الأطفال».

سنوات من فقرات الأطفال المختلفة

وأشارت مقدمة البرنامج، إن المتحدة بالفعل أطلقت فقرات الأطفال في برنامج «٨ الصبح»، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الرئيس لبناء الانسان، لتأسيس جيل قوي: «بقالنا 5 سنوات قدمنا فيهم فقرات متنوعة بالطفل، على رأسها توعية وبناء شخصيته وتوعيته بالأسرة والمجتمع وناقشنا مواضيع مختلفة زي التنمر وغيرها»

مختتمة: «كمان بنبرز دايمًا الأطفال بمختلف الوجوه والمواهب من الرياضة، للابتكارات والفنون، وحتى فقرات الموضة والتغذية اللي بيشاركوا فيها».

ومن المقرر أن تطلق المتحدة خلال الأيام القادمة أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكافة مستوياته وهي النبتة التي ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.