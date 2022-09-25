أفكار سندوتشات الحضانة.. 3 مجموعات غذائية مهمة للطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم تكن سندوتشات أطفال الحضانة قديما بكل هذا الحرص الموجودة عليه الآن، لكن مع انتشار الأوبئة وضعف المناعة العامة ينصح الكثير من خبراء التغذية الأمهات بالحرص الزائد والاهتمام بالتغذية الخاصة بالطفل، ولأن السندوتشات هي شيء أساسي في اليوم الدراسي لتغذيته وإمداده بالطاقة، يقدم «هن» التقرير التالي لأفكار سندوتشات للحضانة.

أفكار سندوتشات الحضانة

قبل عرض افكار سندوتشات الحضانة يجب أولا معرفة العناصر الغذائية اللازمة فيها، قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «لازم الأم تاخد بالها أن السندوتشات فيها الثلاث مجموعات غذائية وهي النشويات الكاملة، البروتين والدهون الصحية، والحفاظ عليهم يساعد الطفل أنه يتربي بصورة كويسة ويكبر بصورة صحية».

أول خطوة في أفكار سندوتشات الحضانة يجب استخدام العيش المخبوز من القمح الكامل ويفضل الابتعاد عن العيش الفينو والدقيق الأبيض : «يفضل الابتعاد عن الدقيق الفينو لأن الاستفادة كلها بتكون في القشرة الخارجية للقمح عشان كدا لازم استخدام العيش البلدي أو الشوفان في السندوتشات».

أفكار سندوتشات الحضانة: البروتين عنصر مهم جدا

بعد معرفة أهمية الخبز البلدي في أفكار سندوتشات الحضانة، يجب الحرص على وجود عنصر البروتين، قالت «صلاح»: «تاني حاجة في أفكار سندوتشات الحضانة للطفل عنصر مهم جدا وهو البروتين، ويتمثل في الجبنة مثلا، صدور الديك الرومي والخضار، اللحمة الباردة، البيض وكلها عناصر متنوعة ومهمة، بلاش المربي والحلاوة والسعرات العالية».

أما الدهون الصحية وهي العنصر الغذائي الثالث المهم في أفكار السندوتشات هي الدهون الصحية والتي تشمل الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، يمكن إضافتها للسندوتش، بالإضافة إلى أنه يمكن التنويع بين الدهون الصحية والبروتينات في أفكار السندوتشات مثل سندوتشات زبدة الفول السوداني، ومع كل هذا إذا تواجدت الفاكهة أو الخضار يمكن إضافتها على حسب النوع الذي يحبه الطفل ولا يجب أن تنسى الأم اللبن الذي يجب أن يشربه الطفل قبل ذهابه للحضانة.