3 خطوات في منزلك لتحويل «الأيشادو» إلى «هايلايتر».. استخدمي الزيت الجاف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من قديم الزمن تهتم كل امرأة بجمالها باستخدام مستحضرات التجميل، حتى أصبحت الآن لا تفارق حقيبة كل فتاة، وذلك حرصًا منهم كل منهن على الاهتمام بمظهرهن الجيد دائمًا، ومع التقدم ظهرت أنواع عديدة للاستخدام الخاص به، مما جعل من الصعب الاستغناء عن أي نوع منهم.

وفي هذا التقرير ستتعرفين بخطوات بسيطة على طريقة تحويل الأيشادو إلى هايلايتر في منزلك، وذلك حسب ما أوضحته خبيرة المكياج، دينا عبد الناصر، في برنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات تحويل الأيشادو إلى هايلايتر بمنزلك

- وعاء صغير أيشادود ذهبي اللون

- زيت جاف

- فرشاة وسط المخصصة لوضع الأيشادو

خطوات تحويل الأيشادو إلى هايلايتر بمنزلك

1- في وعاء صغير، قومي بتفتيت الأيشادو الذهبي فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون درجة اللون تليق على بشرتك، فالذهبي الفاتح يليق على البشرة الفاتحة، وكذلك العكس للغامق.

2- بعد ذلك ضعي نقطتين من الزيت الجاف، وذلك ليناسب جميع أنواع البشرة.

3- بفرشاة الايشادو قومي بمزج الايشادو مع الزيت جيدًا حتى يتجانسو.

والآن أصبح الهايلايتر جاهزًا للاستخدام، يطبق عند الوجنتين ومنطقة العينين وكذلك طرف الأنف، وستلاحظين النتيجه، في حالة عدم توافر الوقت لديكِ يمكنك تطبيق الأيشادو مثل الهايلايتر، حينها أيضًا لا يلاحظ الفرق، وكذلك لمنطقة الرقبة قومي بدهنها بملمع الجسد body glow ليعطيها شكلًا لامعًا.