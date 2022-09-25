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فوائد تناول الكيوي يوميا: فيتامينات ومحاربة السرطان وتقوية المناعة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الكيوي

يعد الكيوي واحدة من الفواكه المميزة، ذات المذاق المختلف، كما أنه من الأكلات التي يفضلها الكثيرون لفوائدها الصحية الكبيرة، خاصة أنها تحتوي على  العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين «هـ» وحمض الفوليك.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الكيوي في بعض الأحيان، إلا أن هناك العديد ممن يفضل تناوله بشكل متواصل للاستفادة منه. 

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ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكيوي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكيوي يوميًا، سؤال أجابت عنه الدكتورة نعمة عبد الهادي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية لـ «هُن» مؤكدة أن الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والمعادن المهمة ما يساعد في الوقاية من الأمراض. 

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وذكرت الدكتورة نعمة عبد الهادي، فوائد الكيوي، موضحة أنه غني بفيتامين سي، بشكل كبير، مما يساعد عن الوقاية من الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي، والحماية من الإصابة بفيروسات البرد. 

كما أوضحت استشاري التغذية، أنه أيضًا من الفواكه الغنية بعنصر الحديد اللازم للجسم، والألياف التي تفيد في علاج الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء. 

وأضافت أن فاكهة الكيوي، من الفواكه التي تحتوي على مضادات للأكسدة، وهي تحمي الجسم من الخلايا السرطانية، وتساعد في نضارة البشرة وتقوية خصلات الشعر.

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ثمرة في اليوم الواحد

وذكرت الدكتورة نعمة عبدالهادي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه يفضل تناول الكيوي بمعدل من ثمرة إلى ثمرتين فقط يوميًا، وعدم الإفراط عن هذا الحد، حتى لا يُصاب الشخص بمضاعفات وآثار جانبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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