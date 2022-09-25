4 ضوابط صحية عند تناول حلاوة المولد.. اشرب ماء أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لحلوى المولد عشاقها الذين يهوون تناولها خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث إنها تتميز بمذاقها الشهي إلى جانب مختلف أصنافها، ولذلك قد يفرط العديد من الأشخاص في تناولها، وهو ما يعرضهم لأزمات صحية بالغة نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر.

ومع الإفراط الكبير للعديد من الأشخاص في تناول حلاوة المولد، نصحت الدكتورة إيمان شلبي بضرورة اتباع بعض الخطوات الصحية عند تناول حلوى المولد، وذلك خلال تصريحاتها لـ«هن».

نصائح صحية عند تناول حلاوة المولد

ووفق ما قدمته خبيرة التغذية تتمثل هذه النصائح في الآتي:

1- تناول حلاوة المولد بعد الحصول على وجبة كاملة، «عشان تكون المعدة ممتلئة وماناكلش منها كتير».

2- شرب كميات كبيرة من المياه قبل تناول حلوى المولد وبعدها، حتى يتم تقليل تركيز السكر الخاص بها في الدم.

3- يفضل عدم تناول حلوى المولد في ساعات الليل خاصة قبل النوم.

4- عند تناول أي قطعة من حلوى المولد، يفضل الحصول على ثمرة من الفاكهة بعدها مع كوب مشروب دافئ.

تحذير من عدم الإفراط في تناول حلوى المولد

ونصحت خبيرة التغذية العلاجية بعدم الإفراط في تناول حلوى المولد، وذلك لأنها تسبب ارتفاع نسب الأنسولين في الدم، وهو ما يزيد من فرص تخزين الدهون بشكل كبير، إلى جانب التقليل من عملية الحرق.