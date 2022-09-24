طريقة عمل الجبنة الكريمي.. «مش هتحتاجي تشتريها من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الجبنة الكريمي من أكلات الشارع التي تحتاجها الأمهات في عمل السندوتشات لأطفالهم في المدارس، ولذلك تقوم بشرائها مسبقاً، أو سندوتشات لذلك يقدم «هن» طريقة طريقة عمل الجبنة الكريمي لإعداد السندوتشات بدلا من شرائها وفقا لطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات طريقة عمل الجبنة الكريمي

تعد مقادير الجبنة الكريمي سهلة ويمكن تحضيرها بسهولة وفقا للمقادير التالية:

كيلو لبن

ربع كوب خل

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

رشة ملح

طريقة تحضير الجبنة الكريمي

أولا لعمل الجبنة الكريمي قومي بشراء كيلو من اللبن وقومي بتصفيته جيدا بقطعة شاش نظيفة إذا كان اللبن بلدي.

ثانيا ضعي اللبن على النار حتى يدفأ ثم أضيفي الخل وقلبي جيدا حتى يصبح قوامه مثل قوام اللبن القاطع.

قومي بتصفية اللبن مرة أخرى وهو ساخن حتى تفصلي القوام الكريمي عن الشرش.

بعد ذلك ضعي الخليط الكريمي في الخلاط مع رشة الملح والزبدة واخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام الجبنة الكريمي ثم احفظيها في الثلاجة.

في حالة احتياج الخليط لكمية لبن أخرى ضعي لبن على النار حتى يدفأ وأضيفي الخل ثم أضيفيه إلى الخلاط مع الخليط الكريمي بدون زبدة مرة أخرى وتلك هي طريقة عمل الجبنة الكريمي.

فوائد الجبنة الكريمي

بعد معرفة طريقة عمل الجبنة الكريمي يمكن التطرق إلى فوائدها والتي أهمها أنها، مصدر جيد لفيتامين أ، إذ تحتوي جبنة الكريمة على كمية كبيرة من فيتامين أ، وهذا الفيتامين قابل للذوبان في الدهون، كما أنه يدعم جهاز المناعة ويساعد في حماية سلامة العديد من الأنسجة، مثل الجلد والرئتين والأمعاء، وفقا لموقع health line.

غنية بمضادات الأكسدة

الجبن الكريمي مصدر للعديد من مضادات الأكسدة التي تدافع عن جسمك ضد الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة، التي تعمل على إتلاف الخلايا بمجرد ارتفاع مستوياتها، وتحتوي الجبنة الكريمي أيضا على كميات صغيرة من مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص للعين.