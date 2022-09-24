طبيب يحذر من شرب "عصير المانجا" في المحلات لهذا السبب الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عصير المانجو من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنه مصدر للألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين سي وبالتالي فإن تناوله يساعد في تحقيق العديد من الفوائد الصحية.

لكن طبيبا حذر من شراء عصير المانجو من محلات العصائر الجاهزة، مشيرا إلى أنه قد يسبب مخاطر صحية عديدة، نظرا لأنه لا علاقه له بالمانجو، على حد وصفه.

وقال الدكتور محمد ناصر عبدالواحد، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية، حاصل على دبلومة التغذية العلاجية من جامعة شيفيلد بانجلترا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: "عصير المانجو اللي في محلات العصير 70%، منه مالهوش علاقة بالمانجو اصلا".

وحذر الطبيب: " لما تروح لدكتور ويقولك هتحتاج جلسات كيماوي او ابنك محتاج كيماوي بسبب المانجا متستغربش، لان هذا ليس عصير مانجو بينما هو قرع عسل، والفواكه بتدخل المفرمة وهي بايظة وكل اللي اشتغل في المصانع عارف الكلام ده".

- فوائد عصير المانجو الطبيعي المصنوع في المنزل

بسبب محتواه الكبير من الألياف، لذا يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجسم على التعامل مع المشاكل المرتبطة بالمعدة.

- نظرا لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، لذا فإن تناوله يساعد بشكل كبير في الوقاية من فقر الدم.

- يغذي الجسم بكميات كبيرة من فيتامين سي، ما قد يعزز من خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

- من المعروف أن المانجو تمتلك تأثيرًا مفيدًا لصحة النساء الحوامل، حيث يعمل على زيادة معدل النمو العقلي والبدني للجنين، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج والألياف وكذلك فيتامين أ.

- يوفر عصير المانجو العناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم الذي يساعد في نمو العضلات وكذلك وظائف الأعصاب، بالإضافة إلى توازن السوائل داخل جسمك وكذلك ضغط الدم.

- يؤدي تناوله أيضا إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تهدئة اضطراب المعدة، فضلا عن يساهم في الوقاية من الإمساك.

- كونه غني بالمركبات المضادة للأكسدة والتي تشمل، ميثيل جالات، إيزوكيرسيتيرين، فيسيتين، كيرسيتين وحمض الغاليك، لذا يساعد تناول كوب منه على تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي والقولون وسرطان الدم وكذلك سرطان البروستاتا.

- كما يحتوي عصير المانجو على نسبة وفيرة من البوتاسيوم، ما قد يعزز من تقوية عضلات القلب.

- بفضل احتوائه على فيتامين سي وفيتامين أ وكذلك الكاروتينات، لذا تناوله يساعد على تقوية قدرة الجهاز المناعي، وبالتالي محاربة الفيروسات والعدوي.

- يعد تناول كوب من عصير المانجو بانتظام من بين أبسط الطرق لاكتساب وزن صحي والحفاظ عليه، حيث يتكون كوب العصير على حوالي 86 سعرة حرارية يتم امتصاصها بسهولة عبر الجسم.

يعد تناول عصير المانجو طريقة فعالة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين أ، إذ يساعد على الحفاظ على صحة العين.

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