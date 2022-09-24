حدث غريب.. رجل يضع إعلانًا في صحيفة عن فقده "شهادة وفاته" - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كما تعلمون جميعًا، فإن شهادة الوفاة هي مستند يتم إجراؤه فقط عند وفاة شخص ما.

لكن في واقعة غريبة لا تخلو من الطرافة، شارك ظابط بالشرطة الهندية، يدعي "روبين شارما"، صورة إعلان في أحد الصحف في الهند، لرجل فقد شهادة وفاتة، ويرجو ممن يعثر عليها يعيدها إليه.

وجاء في الإعلان "لقد فقدت شهادة الوفاة في بازار لومدينغ، في ولاية آسام، شمال شرق الهند"، وفقًا لما ورد في موقع "bolnews".

كما ذكر تفاصيل أخرى مثل التسجيل والرقم التسلسلي للشهادة، إلى جانب اسمه واسم والده.

وعلق شارما على المنشور قائلاً: "هذا يحدث فقط في الهند".

ومنذ أن انتشرت الصورة على وسائل التواصل الإجتماعي، حظيت باهتمام الجميع، حيث شعر كثيرون بالارتباك حول المكان الذي يجب أن يرسلوا فيه الشهادة إذا وجدوا ذلك.

كما قال أحد رواد السوشيال مازحًا: "فقد شخص ما شهادة وفاته، إذا وجدها أي شخص، يرجى إعادة شهادة الوفاة إليه".

وعلق آخر ساخرًا : "إذا وجد أي شخص شهادة الوفاة، فالرجاء عدم التسرع في إعادتها مرة أخرى".

وأضاف ثالت: "أول مرة يفقد شخص شهادة وفاته".

وتساءل شخص آخر: " إذا كان الرجل يطلب المساعدة من السماء ، كونه شخص ميتا أو حيا من أهل الأرض".

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