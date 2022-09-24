4 علامات تكشف ارتفاع ضغط الدم.. وهذا ما يحدث لجسمك عندما تتجاهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم و 46 ٪ من البالغين ليسوا على علم بهذه الحالة.

بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حدوث ارتفاع ضغط الدم أكثر انتشارًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتوسطة الدخل.

ويعتبر من أكثر الطرق فعالية لوقف تدهور حالة ارتفاع ضغط الدم هو التعرف على الأعراض مبكرًا وبدء العلاج الطبي.

وفيما يلي نستعرض لكم علامات تشير إلى أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية، وفقا لموقع "timesofindia".

1. الصداع الشديد غير المبرر:

يرتبط الصداع بعدد من المشكلات الصحية الرئيسية والثانوية، وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، يصبح الصداع مؤلمًا للغاية.

ويشبه صداع ارتفاع ضغط الدم إحساسًا بالنبض على الرأس بالكامل، ويحدث هذا الصداع في الغالب في الصباح الباكر.

وقال خبراء الصحة إن ارتفاع ضغط الدم الشديد يؤدي إلى حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الخبيث، وخلال هذه الحالة، يتراكم الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة مسببة صداعًا مؤلمًا للغاية ويصعب التخلص من هذا الصداع ويختلف عن أنواع الصداع الأخرى التي تحدث أثناء الحمى أو الصداع النصفي.

2. ألم الصدر:

يُطلق على ألم الصدر المصاحب لارتفاع ضغط الدم أيضًا اسم الذبحة الصدرية.

والذبحة الصدرية ليست مثل آلام الصدر التي تحدث بسبب بعض أنواع العدوى، ويعرّف خبراء الصحة الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر.

وتُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية، وتحدث الذبحة الصدرية عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم إلى القلب.

3. رؤية ضبابية:

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على قوة الرؤية، وبسبب ارتفاع ضغط الدم، تتضرر الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

حتى عندما لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم، لذا إذا لاحظت تغيرات في رؤيتك، فيجب استشارة الطبيب فورا.

4. التعب:

غالبًا ما يتجاهل الأشخاص علامات التعب، وبهذه الطريقة، فإنهم يعرضون جسمهم لمزيد من المخاطر المرتبطة بالحالة الصحية غير المكتشفة.

ويرتبط التعب ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، لذا إذا كنت تعاني من إرهاق شديد بغض النظر عن طبيعة العمل والبيئة، فمن المستحسن فحص ضغط الدم لديك.

ما هي الأعراض الأخرى لضغط الدم؟

نزيف في الأنف.

عدم انتظام ضربات القلب.

الغثيان.

التقيؤ.

الارتباك.

القلق.

رعاش العضلات.

ماذا لو ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج؟

إذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج فإنه يفسد الجسم وسوف تظهر الأعراض الرئيسية بعد ذلك عندما تسوء الحالة.

ومن الآثار الأكثر قلقا لارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للرقابة هي النوبة القلبية، والتي تحدث عندما يتم حظر وصول الدم إلى القلب وتموت خلايا عضلة القلب من نقص الأكسجين وفشل القلب الذي يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى أمور حيوية أخرى، وبسبب ارتفاع ضغط الدم تنفجر الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين مسببة السكتة الدماغية.

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