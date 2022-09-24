سرطان البروستاتا.. 10 علامات غير متوقعة تكشف للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين البشر، ويحدث عندما تتحول خلايا البروستاتا في ذكر الإنسان، وهي غدة صغيرة تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، إلى خلايا سرطانية، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

هناك أنواع مختلفة منه: سرطان غدي في البروستاتا، وسرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، وسرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا، وسرطان البروستاتا صغير الخلايا.

ما هي العلامات المبكرة؟

هناك القليل من العلامات المبكرة التي تعطي في الواقع تلميحًا لوجود الخلايا السرطانية، وهي:

تغير في نمط التبول:

خلال بداية المرض، قد يعاني الفرد من تغير في نمط التبول، ويكون لدى الرجل الرغبة في التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل، ما يؤدي إلى اضطراب نمط نوم الشخص.

ألم في منطقة الحوض:

كثير من الناس يتحملون الألم حتى يبدأ في إضعافهم في أداء مهامهم اليومية، حتى هذا يظهر في حالات المصابين بسرطان البروستاتا، بسبب تأثير الخلايا السرطانية، يشعر المريض بألم في منطقة الوركين والحوض.

ألم أثناء التبول:

يعاني المرء من التبول المؤلم وأحيانًا يصعب تمرير هذه التبول نتيجة عدم قدرة الفرد على إفراغ المثانة بشكل صحيح.

متى يجب عليك بالتأكيد زيارة الطبيب؟

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه، عندما ترى العلامات التالية، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك:

دم في البول أو السائل المنوي

ظهور مفاجئ لضعف الانتصاب

ألم دائم في الحوض

مشكلة التبول المستمر

شعور بالحرقان أثناء التبول

ألم أثناء القذف

صعوبة في بدء التبول

إليك سبب وجوب إجراء فحوصات طبية منتظمة:

لطالما نصح الأطباء بإجراء فحوصات طبية سنوية بعد سن معينة أو عندما يعاني الشخص من مضاعفات صحية معينة.

يمكن للفحوصات الطبية المنتظمة اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.

غالبًا ما يتم إغفال العلامات المبكرة، خاصة في مرض خطير مثل السرطان، في مثل هذه الحالات ، يمكن للفحوصات الكشف عن بداية المرض وتتبع تقدمه.

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