استشاري تغذية علاجية تحذر من «زمزميات بلاستيك» للأطفال: سبب في السمنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

حذرت الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، من استخدام الزمزميات البلاستيكية التي تسبب أمراضا خطيرة للأطفال، موضحة أن هناك علاقة وطيدة بين المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الزجاجات ومسببات الأمراض ومنها السمنة.

الأمراض وتأثير البلاستيك

وأوضحت «شمس» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC» أن هناك علاقة وطيدة بين المواد الكيميائية التي توجد في الزجاجات البلاستيك وبين السمنة وعدد آخر من الأمراض، ونصحت الأمهات بعدم وضع أطعمة بها دهون داخل «اللانش بوكس»، مع ضرورة تبريد الأكل قبل وضعه في «اللانش بوكس».

أنواع زجاجات المياه والعصائر

وتابعت الدكتورة نيللي شمس: «مؤخرا تم الترويج لمنتجات بلاستيكية وقيل إنها آمنة وكتب عليها أنها خالية من المادة غير الآمنة والتي تسمى «BPA free» لكن هناك دراسة علمية أثبتت أنه من الممكن أن تكون هناك مواد أخرى أشد خطورة موجودة تتفاعل مع المياه والعصائر في الزجاجات».

دلالة الأرقام على الزجاجات

وشرحت استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة بعض الأرقام الموجودة على الزجاجات البلاستيك قائلة: «إذا وجدنا الأرقام 1 و4 و2 و5 فهذا يعني أنها صالحة، ولكن لكل رقم دلالة، فرقم 1 يعني أنها تستخدم لمرة واحدة، ورقم 2 تستخدم مرتين فقط، ورقم 4 يعنى أنه آمن نسبيا لكن بشرط أن نضع فيه سوائل ساخنة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.