القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني العديد من الفتيات من أن الجلد حول المرفقين والركبتين أغمق قليلاً من بشرتها، فالجلد حول مفاصلنا مثل المرفقين والركبتين أغمق من الطبيعي، فنحن في الغالب لا نولي الكثير من الاهتمام لهذه المناطق مما قد يجعلها تبدو مهملة، لكن يمكنك التغلب على هذه المشكلات الجلدية الشائعة باستخدام علاجات منزلية سهلة لصُنع المقشرات والوصفات الطبيعية التي تساعد في العناية بها، بدلًا من شراء المستحضرات عالية الثمن.

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، خلال تصريحاته لـ «هُن» بضرورة استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على العناية بالبشرة والجلد، ولا تترك آثارًا جانبية مثل مستحضرات التجميل ذات المواد الكيماوية.

6 وصفات طبيعية

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 6 وصفات طبيعية للتخلص من الأماكن الداكنة حول الركبتين، وفقًا لما ذكره موقع «BOLDSKY».

زيت جوز الهند أو اللوز أو السمسم

تحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية أساسية توفر التغذية وتقليل الخشونة أيضًا، فقط ضعي زيت جوز الهند الطبيعي أو اللوز أو السمسم، وقومي بتدليك المنطقة جيدًا قبل الذهاب إلى الفراش.

جل الصبار

ضعي جل الصبار على المفاصل المصابة التي تتطلب تغذية وعناية مناسبين، مع الاستخدام المنتظم لجل الصبار الطبيعي، ستلاحظين اختفاء اللون الداكن حول الركبتين.

الكركم والحليب والعسل

الكركم مكون سحري يتميز بخصائص علاجية تعمل بشكل جيد على مشاكل الكوع والركبة الداكنة أو الأكثر خشونة أيضًا.

فقط اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم والعسل وعدد 2 ملاعق كبيرة من الحليب، وامزجيهم جيدًا اصنع اتركي القناع أو المعجون لمدة 30 دقيقة على الأقل على الركبتين، ثم اشطفي بالماء البارد واتركيها حتى تجف.

الزبادي والخل

اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من الخل، وامزجي هذين المكونين جيدًا.

استخدمي هذا المقشر الطبيعي على منطقة الكوع والركبتين.

اتركي المقشر يعمل لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد ويترك حتى يجف.

مقشر السكر وزيت الزيتون

يعمل السكر كمقشر طبيعي رائع للبشرة وله جميع الخصائص المغذية لزيت الزيتون.

خذي ملعقة كبيرة من السكر المطحون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

اخلطي هذين المكونين الطبيعيين معًا وضعيهما على المنطقة المصابة واتركي المقشر يعمل لمدة من 30-35 دقيقة على الأقل.

يغسل بصابون خفيف وماء بارد.

اتركيها حتى تجف.

مقشر السكر والليمون والعسل

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر المطحون وملعقة صغيرة من الليمون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي معًا.

ضعي العجينة على المرفقين والركبتين.

تعمل هذه المكونات أيضًا كعوامل تبييض طبيعية وتساعد في تقليل اللون الداكن بهذه المناطق.