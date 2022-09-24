ماذا يحدث لجسمك عند غسل البيض قبل سلقه؟.. احذري البكتيريا والسالمونيلا

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض واحد من الأكلات الرئيسية خلال وجبة الفطار المُخصصة لطفلك قبل الذهاب للمدرسة، أو مع اللانش بوكس الخاص به، لفوائده المتعددة فهو غني بالفيتامينات، والأوميجا 3، ومادة «الكولين»، لتنشيط الذاكرة، وتقوية النظر.

وعلى الرغم من أهمتيه الصحية إلا أن هناك بعض الأمور التي تفعلها السيدات وربات المنازل تجعله مادة فاسدة وغير صحية.

استشاري تغذية تحذر من غسل البيض

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، مما تفعله السيدات الخاص بغسل البيض قبل سلقه، إذ يحتوي البيض على مسامات واسعة، ومع الغسل قد يُسهل دخول الهواء والبكتيريا ويسبب الإصابة بالسالمونيلا.

وأوضحت الطبيبة أنه من المُفضل والصحي تركها في مياه الغليان لسلقها من 4 إلى 6 دقائق، للقضاء على البكتيريا.

احذري رف الثلاجة

وحذرت الدكتورة نعمة عبد الهادي، خلال حديثها لـ «هن» بأمر تفعله كل السيدات، وهو حفظ البيض برف الثلاجة، ناصحة بضرورة عدم تركه في رف الثلاجة، وحفظه بالكرتونة الخاصة بها، وذلك لتقليل امتصاص الروائح التي قد تمتصها من وجودها بالرف.

وعلى الجانب الآخر، حذرت بسمة السباعي، خبيرة التدبير المنزلي، من وضع البيض في رف الثلاجة، مؤكدة أن فتح وغلق باب الثلاجة يوميًا، قد يؤثر على جودة وصحة البيض بسبب اختلاف درجات الحرارة، واختلاف درجة التبريد داخل الثلاجة عن الخارج.

ونصحت خبيرة التدبير المنزلي، بوضح المنتجات المُعلبة فقط، أو التي تحتوي على المواد الحافظة برف الثلاجة، أمثال عبوات الحليب، والصلصة والصوصات وغيرها.

كيف تختاري البيضة السليمة؟

ذكرت الدكتورة نعمة عبد الهادي، عدة نصائح عند شراء البيض:

شراء البيض من مكان مضمون.

الشراء من مصدر آمن ومناسب.

التأكد من عدم وجود شروخ أو قشور.

الاهتمام بوجود تاريخ الصلاحية على طبق البيض.

ملاحظة انبعاث الرائحة منها وحفظها في الثلاجة بدرجة حرارة ما بين 4 و6 درجات.