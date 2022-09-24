فتاة تنجو من الموت بأعجوبة بعد سقوط رافعة على سيارتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نجأت فتاة بطريقة مذهلة من الموت بعد سقوط رافعة ضخمة على سيارتها.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة لأحد المتاجر القريبة للحادث الرافعة الضخمة وهي تنهار على سيارة فورد فوكس لونها فضي في برونكس، بمدينة نيويورك وهي تنتظر الإشارة الضوئية، وأدى ذلك إلى تحطيم السقف، واهتزاز السيارة ذهابًا وإيابًا.

ولكن بطريقة ما نجت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا وتعرضت إلى إصابات طفيفة، وفق ما ذكرت صحيفة " dailymail" البريطانية.

وفي هذا الوقت، كان عامل بناء يمر بجانبها أيضًا ولكنه انطلق بعيدًا عندما سقطت الرافعة.

وكانت الشاحنة ترفع حمولة من حديد التسليح في موقع بناء مبنى مكون من 11 طابقا عند زاوية بيدفورد بارك بوليفارد وفيلا أفينيو عندما سقطت الرافعة على الطريق في حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

وبعد ذلك تم نقل الفتاة إلى مستشفى Saint Barnabas وتم علاجها من إصابات طفيفة.

وقامت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك بإغلاق العمل في المبنى لحين انتهاء التحقيق في الحادث.

وأوضحت إدارة المباني أن التحقيق الأولي أظهر سقوط ذراع الرافعة المفصلي، بعد تعطله أثناء رفع حمولة من حديد التسليح من مقطورة إلى السطح.

وبعد إجراء فحص شامل بعد الحادث، اكتشف مفتشو المباني في المدينة العديد من انتهاكات السلامة واهمال حماية موقع البناء، وعدم وجود مصعد البناء في الوضع المناسب، وعدم الحصول على تصاريح كهربائية للإضاءة المؤقتة وضاغط الأنابيب الرأسية المستخدم في الموقع.

وتم صدور استدعاءات لمدير سلامة الموقع خيسوس روجو جارسيا من شركة Jesus First Safety Corp بشأن الانتهاكات.

وتم إيقاف المشروع حتى يتم إصلاح جميع المشاكل.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11232055/Crane-collapses-woman-22-driving-car-Bronx-leaving-minor-injuries.html#v-1215984517430557657

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