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فتاة بريطانية تحتفل بزفافها دون عريسها.. وضعها في موقف محرج

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العروس البريطانية مع أصحابها

موقف محرج تعرضت له فتاة بريطانية تبلغ من العمر 27 عامًا، بعدما تلقت مكالمة هاتفية بشكل مفاجئ، أفادت بعدم حضور عريسها إلى حفل الزفاف، لكنها لم تعطِ اهتمامًا للأمر، وقررت المضي قدمًا والاحتفال بيومها كما تم التخطيط له وسط أصدقائها وأفراد عائلتها.

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استعداد للزفاف وموقف محرج مفاجئ

وحسب ما كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن الفتاة البريطانية التي تدعى كايلي ستيد، تلقت مكالمة هاتفية من حماتها بشكل مفاجئ، أخبرتها خلالها أن ابنها لن يحضر إلى حفل الزفاف؛ لكن الأولى قررت الاستمرار في عقد الحفل على أي حال، وسط أصدقائها وأفراد عائلتها.

وكانت الفتاة العشرينية عاشت قصة حب طويلة مع عريسها والتي استمرت لنحو 4 أعوام، وقد قررا مؤخرًا الاحتفال بزفافهما، إلا أنها لم تتوقع أنه سيتخلي عنها في هذا اليوم الذي طالما تمناه الاثنان معًا.

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العروس تتكفل بمصاريف حفل الزفاف 

ومع قرار العروس البريطانية في المضي قدمًا بالاحتفال بزفافها في غياب العريس، فإنها تحملت نفقات الحفل التي بلغت 12 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 258 ألف جنيه مصري.

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وعلى الرغم من حسرة القلب، قررت «كايلي» الاستمتاع بيومها الكبير، وسط أحبائها ومن حولها من عائلتها والمحيطين بها، وخلال الحفل ظهرت بفستان الزفاف الخاص بها، وحرصت على تناول الوجبات رفقة أصحابها، وكذلك قامت بتقطيع الكعكة الضخمة التي أعدت خصيصًا لزفافها، وذلك إلى جانب التقاط العديد من الصور التذكارية التي رغبت في الاحتفاظ بها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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