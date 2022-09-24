«القومي للأمومة» يشيد بإطلاق «المتحدة» مشروع محتوى للأطفال: يعد جيلا قادرا على بناء الوطن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

المشروع يلبي احتياجات الأطفال

وأعرب الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادته بالمشروع، لافتًا إلى أنه يلبي احتياجات الأطفال للإنتاج الاعلامي والكارتوني، والمحتويات الإعلامية الهادفة التي تستهدف التنشئة الاجتماعية والثقافية والتربوية للطفل المصري والعربي، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي ساهمت في حدوث تغييرات بالبناء القيمي للأطفال، فضلا عن وجود تأثيرات سلبية ومخاطر تحيط بالطفل المصري، ما يستدعي تكثيف التدخلات الإعلامية والثقافية من خلال إعلام آمن للطفل يحميه من تأثيرات الإعلام والرسوم المتحركة والمحتوى الأجنبي المغاير لثقافاتنا وهوياتنا المصرية والعربية الأصيلة، وذلك بهدف حماية هوية وقيم الطفل المصرية والوطنية.

وأشار الدكتور طارق توفيق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رعاية الدولة للأسرة المصرية بصفة عامة وللطفل المصري بصفة خاصة، وتأتي اتساقا مع الإرادة السياسية والمتمثلة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بناء الوعي»، الذي تؤكد رؤيته على أهمية بناء الوعي لجميع فئات المجتمع والأطفال على وجه الخصوص، التي تستهدف حق الأجيال القادمة في التربية وغرس القيم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات، مشيرا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم بدور محوري في رعاية الطفل المصري ومنذ إنشائه يسعى جاهدا إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل.

وأشاد بإطلاق المشروع الإعلامي التوعوي، معربا عن استعداد المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعاون بدعم المشروع بالخبرات والمعايير اللازمة لتحقيق الرعاية والحماية للطفل ومصلحته الفضلى في مختلف المجالات التي تهم الطفل، كما أعرب عن أمله في تحقيق حلم الطفل المصري والمعنيين به في قناة مصرية متخصصة للطفل تساهم في بناء جيل مصري وعربي قادر على بناء وطنه ومتسلحا بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا من أجل مستقبل الوطن وتقدمه.

«المتحدة» تطلق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي خلال الفترة المقبلة، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق المتحدة خلال الأيام المقبلة، أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بجميع مستوياته، وهي «نبتة»، التي تبدأ بـ 7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى يتم الإعلان عنها قريبا، والتي تصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كل المستويات.