تخفض الكوليسترول وتقي من السرطان والقلب.. فاكهة لن تتوقع ماذا تفعل لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأفوكادو واحدة من أكثر الفواكه التي تحظى بشعبية خاصة بين عشاق اللياقة البدنية والأشخاص المهتمين بالصحة، وذلك ليس فقط لمذاقها اللذيذ ولكن أيضًا بسبب العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي تحتوي عليها.

وفقًا لدراسة جديدة، تبين أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا لمدة ستة أشهر ليس له أي تأثير على دهون البطن أو دهون الكبد أو محيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومع ذلك، أدى تناوله إلى انخفاض مستويات الكوليسترول غير الصحية، وفقا لموقع "india".

وأوضحت رئيس لجنة الأغذية في جمعية القلب الأمريكية والمسؤول عن الدراسة بيني كريس إثيرتون، "على الرغم من أن الأفوكادو لم يؤثر على دهون البطن أو زيادة الوزن، إلا أن الأفوكادو يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى إنه تسبب أيضًا في انخفاض طفيف في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

كما قالت كريستينا بيترسن، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية في جامعة تكساس للتكنولوجيا، تناول الأفوكادو يوميًا يزيد بشكل كبير من جودة النظام الغذائي بشكل عام، ما يساعد على انخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

وقالت جوان ساباتي، الأستاذة في كلية الصحة العامة بجامعة لوما ليندا: تناول الأفوكادو يوميًا أدى إلى انخفاض إجمالي الكوليسترول وانخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

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