امرأة تتهم زوجها بسرقة كليتها وبيعها في "السوق السوداء".. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في واقعة غريبة، اتُهمت امرأة تدعى رانجيتا كوندو من قرية كوداميتا في ولاية أوديشا الهندية، زوجها بسرقة إحدى كليتيها وبيعها في "السوق السوداء" دون علمها منذ 4 سنوات.

لم تعرف سوى مؤخرًا، بعد أن عانت من ألم في البطن، وذهبت إلى الطبيب، وعلمت أن لديها كلية واحدة فقط، وفقًا لموقعا "odditycentral" و"news18".

قالت المرأة:" أنه في عام 2018 ، نُقلت إلى المستشفى بوبانسوار، لإجراء عملية لإزالة حصوات الكلى، في هذه الفترة، اتفق زوجي مع الطبيب، لاستئصال إحدى كليتي دون موافقتي وبيعها في السوق السوداء".

وتابعت: " لم أكن على علم بالحادثة، لأنني كنت تحت تأثير التخدير".

وأضافت رانجيتا أيضًا: أن زوجها الذي يدعي "براسانت كوندو"، من بنجلاديش، كان يقيم في قريتها كمهاجرغير شرعي، ومتزوجين منذ 12 سنة ولدينا طفلين، لكن منذ 8 أشهر، تخلى عن أسرته وهرب مع امرأة أخرى، ثم طردني، وأعيش حاليًا مع والدي".

وبحسب تقارير إعلامية، كان كلاهما يتجادلان حول بعض الأمور المالية، لذا قرر الزوج ببيع كليتها، للحصول على مزيد من النقود.

وتقدمت المرأة بشكوى ضد زوجها وأخته للتآمر لسرقة إحدى كليتها ثم بيعها دون موافقتها باستخدام وثائق مزورة.

ومنذ ذلك الحين, قبض رجال الشرطة عليهم، وبدأ التحقيق في هذه الواقعة.

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