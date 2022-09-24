لن تتوقع القصة.. اعرف حكاية المثل "رضينا بالهم والهم مش راضي بينا "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سمعنا كثيرا عن المثل الشهير "رضينا بالهم والهم مش راضي بينا "، فهل سألت نفسك ماذا يعني هذا المثل؟ هذا ما نستعرضه لكم نقلا عن الكاتب الأدبي سيد خالد في كتابه "قصص الأمثال".

أصل المثل:

يرجع أصل المثل إلى فتـاة من عائلة طيبة وفقـيرة وغير متعلمة، تجاوز عمرها الثلاثين عاما، حيث بدأ حديث الأشخاص إليها قائلين: متى سنفرح بكِ و هُـم يستهزئون بها ويقولون عنها إنها وصلت لسن العنوسة.

وبعد مدة تقدم لها عريس، ففرحت به وقالت بينها وبين نفسها: أخيرا جاني عريس وكانت المفاجأة هي أن العريس عاجـز، ومصاب بشلل الأطفال منذ الصغر.

وبالرغم من ذلك وافقت به لكـي تتخلص من تنمر الأشخاص عليها، وأثناء الخطوبة حاولت أن ترسم البسمة على شفتيها وحاول العريس أن يقف على قدميه ولكنه لم يسـتطع فسقط على الأرض وأصفر وجـهها وقالت في نفسها: أهذا هو العريس الذي طال انتظاره؟ أهذا هو رجل الأحلام ؟ ما العمل ؟ هل هناك بديل ؟

وفي النهاية وافقت الفتاة على الخطوبة والجميع ينظرون إليها ويقولون "خسارة فيها، ولماذا استعجلت على الزواج.

وتمسكت الفتاة بهذا الرجل ولكن بعد عام ونصف قام العريس بفسخ الخطوبة، لأن العروس كانت غير متعلمة، فبكت العروس وقالت " رضينا بالهم والهم مش راضي بينا".

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