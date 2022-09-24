لسبب غريب.. شخص "يولع في نفسه" خلال مباراة تنس "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في تصرف غريب وغير متوقع، أقدم شخص على إشعال النار في نفسه، وذلك خلال إقامة مباراة تنس بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لموقع nytimes، اقتحم الشخص مباراة تنس في لندن، بين ستيفانوس تيتيباس ودييجو شوارتزمان، مرتديًا قميصًا أبيض كتب عليه "End UK Private Jets"، وأضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف اللقاء الذي أقيم في كأس ليفر للتنس، لفترة وجيزة.

وتدخل أفراد الشرطة سريعا لسحب الرجل من ملعب "أو 2"، قبل استئناف المباراة بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وتبين أن هذا الشخص عضو في مجموعة "أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة"، والتي تقول إن انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية.

وأقدم الشخص على هذا التصرف المثير والغريب، لإلقاء نظرة على مخاطر انبعاثات الكربون من الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة.

وبدا أن الشخص يأسف على الفور لقرار إشعال النار في نفسه، وسرعان ما أخمد النيران بيده اليسرى بينما اشتعلت حريق صغير في الملعب المجاور له، وأخمد أحد الموظفين النار في الملعب بسترة بدلة بينما كان الشخص ينتظر بهدوء حتى يتم إبعاده، ولم يصب الرجل بجروح خطيرة.

واستكملت المباراة بعد ذلك، وفاز تيتيباس 6-2 و6-1 ويمنح فريق أوروبا التقدم 2-صفر أمام فريق بقية العالم، بعدما تغلب كاسبر رود في وقت سابق على جاك سوك بـ 6-4 و5-7 و10-7.

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