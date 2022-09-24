لا تتجاهلوها.. احذروا الكوابيس تكشف عن هذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني عديد الأشخاص من الكوابيس المتكررة، التي تتسبب في إيقاظ صاحبها من النوم، لكن الأخطر من ذلك، ما توصلت إليه دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة برمنجهام البريطانية.

وحذر الباحثون في دراستهم من الكوابيس، مشيرين إلى أنها قد تكشف عن مرض خطير، ألا وهو الزهايمر، وفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون: "الكوابيس لها علاقة بفقدان الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر، حيث أنها قد تكون علامة مبكرة على الإصابة فيما بعد بمرض الخرف".

ونصح الباحثون: " يجب متابعة الأمر وعدم تجاهله، ومن المهم الذهاب إلى طبيب للتوصل إلى حل لهذه المشكلة في مراحلها المبكرة".

ومن جانبه يقول الدكتور أبيديمي أوتيكو، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنه يمكن اعتبار الكوابيس أحد مؤشرات المخاطر المتعلقة بالخرف، والتي يمكن كشفها في وقت مبكر من العمر، ناصحا بالأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية للحد من خطر الإصابة بالمشاكل المعرفية ومرض الزهايمر.

كيف تتخلص من مشكلة الكوابيس الشائعة

دورة نوم متوازنة

يكمن سر تجنب الكوابيس في الالتزام بروتين نوم متوازن، حاول تضمين ممارسات النظافة مثل الاستحمام والتنظيف بالفرشاة قبل النوم، من أجل تهدئة واسترخاء جسمك للاستعداد لنوم جيد ليلاً، تأكد من تجنب الأنشطة غير الضرورية مثل الشراهة عند مشاهدة الأفلام في الليل، يمكن لعادات النوم المبكرة أن تقلل بشكل كبير من المشاكل المتعلقة بالنوم.

الاسترخاء والتأمل قبل النوم

تأكد من تخفيف إجهادك طوال اليوم من خلال التأمل واليوجا، حاول القيام ببعض تمارين التنفس الفعالة لتهدئة جسدك وزفير التوتر، هذا هو أفضل أسلوب لتنظيم صحتك العقلية وتقليل الكوابيس المزمنة.

تحليل الأدوية الموصوفة لك

حاول تحليل الكمية أو الدواء الذي يسبب لك الكوابيس الرهيبة، بناءً على ذلك، اطلب المساعدة من طبيبك وتجنب أو ابحث عن بديل لهذا الدواء مع مثل هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

تجنب محتوى الرعب

لماذا تشاهد أو تقرأ أي شيء يمنحك مشاعر سلبية أو خوفًا؟ تجنب الأشياء غير الضرورية مثل الأفلام المرعبة أو قراءة كتاب مزعج، يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى كوابيس، مع إبقائك مستيقظًا طوال الليل.

تواصل مع المقربين منك

من أجل تخفيف القلق، فإن المشاركة أو التحدث هي أفضل طريقة لتخفيفه أو طلب المساعدة، حاول التحدث إلى صديقك أو والديك أو أجدادك أو أي شخص آخر عن الأحداث الماضية التي تزعجك أو تطاردك، قد يعطونك أفكارًا منطقية للتغلب عليها، مع مواساتك للمضي قدمًا من ذلك الماضي الرهيب، يمكنك التحدث أو حتى الكتابة لإخراجهم من رأسك للتعامل مع الكوابيس والتوتر بطريقة إيجابية

علاج الصحة النفسية

من الضروري علاج حالة صحتك العقلية الضعيفة، قم بزيارة الطبيب لطلب المساعدة في حالة التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، سيساعد هذا تلقائيًا في حل الأفكار والأحاسيس التي تسبب الكوابيس، ابحث عن المساعدة العلاجية مثل؛ العلاج بالكلام، وعلاج بروفة الصور، والعلاج بالأحلام الواضحة، والتنويم المغناطيسي، والاسترخاء العضلي العميق التدريجي لتحسين صحتك العقلية والجسدية بشكل كبير.

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