منسق مبادرة «الأمراض الوراثية»: خصصنا 25 مركزا لعلاج «حديثي الولادة».. وفحصنا 171 ألفا

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة هالة عبدالرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إن هناك اهتمام كبير من الدولة للقضاء على الأمراض الوراثية.

الأمراض الوراثية تؤدي للوفاة أو الإعاقة

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، إن مخاطر الأمراض الوراثية تؤدي إلى الوفاة، أو الإعاقة بجميع أنواعها، ما يؤثر على الصحة العامة ودخل الأسر، والأخطر تأثيرها على الإنجاب لدى الأسر المصرية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث جرى تخصيص 25 مركزًا لعلاج حديثي الولادة من أصحاب الأمراض الوراثية.

فحص 171 ألف مولود ضمن المبادرة

وذكرت أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، نجحت في فحص 171 ألف مولود.

وتابعت: آفة المجتمع المصري تتمثل في «زواج الأقارب»، ونعمل على الحد منها من خلال برامج للتوعية بخطورتها والأمراض المرتبطة بها، واحتمالات إصابة أطفالهم في المستقبل.